В Британии произошли столкновения между сторонниками и противниками мигрантов, есть раненые
15:51, 31 января 2016Мир
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Полиция Британии арестовала девять человек после столкновений между группами сторонников и противников мигрантов в портовом городе Дувр в графстве Кент.
REUTERS
По данным правоохранительных органов, во время столкновений протестующие бросали друг в друга дымовые шашки и кирпичи, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.
Как следствие, один госпитализирован с переломом руки, и еще 5 митингующих получили незначительные ранения.
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Полиция сообщила, что три ареста были проведены в Дувре и еще шесть на близлежащей автомагистрали.
Как известно, Дувр, что находится лишь в 20 км от Франции, является символической точкой прибытия для многих мигрантов, которые, в частности, находятся во французском городе Кале.
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