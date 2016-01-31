В Британии произошли столкновения между сторонниками и противниками мигрантов, есть раненые

По данным правоохранительных органов, во время столкновений протестующие бросали друг в друга дымовые шашки и кирпичи, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Как следствие, один госпитализирован с переломом руки, и еще 5 митингующих получили незначительные ранения.

Читайте такжеАвстрия планирует выслать из страны 50 тысяч беженцев

Полиция сообщила, что три ареста были проведены в Дувре и еще шесть на близлежащей автомагистрали.

Как известно, Дувр, что находится лишь в 20 км от Франции, является символической точкой прибытия для многих мигрантов, которые, в частности, находятся во французском городе Кале.