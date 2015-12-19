На митинге в Греции требовали открыть границы европейских стран для беженцев

К демонстрации примкнули в том числе мигранты, вынужденные остаться в Греции после того, как соседние страны закрыли свои границы для беженцев, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Активисты требуют снести все заграждения, установленные на границах европейских стран для предотвращения проникновения беженцев.

Месяц назад власти Македонии и других Балканских стран закрыли свои границы для всех беженцев, кроме тех, которые прибывают из зон конфликта в Сирии, Ираке и Афганистане.

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Около 90 процентов всех беженцев, ежедневно прибывающих в Грецию, являются выходцами из этих трех стран, однако еще около 10 процентов прибывают из Марокко, Ирана, Пакистана и других государств.

Греческие власти уже начали принимать меры против так называемых экономических мигрантов, многих из них ждет арест и депортация.

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Ранее УНИАН сообщал, что в нидерландском городе Гельдермальсен акция протеста с участием около тысячи человек против открытия приюта для беженцев переросла в столкновения с полицией. Десятки молодых людей пытались штурмовать городской совет, бросая в полицию пивные бутылки и петарды.

Подобные акции протеста, которые перерастали в столкновения с полицией, происходили раньше и в других странах ЕС, в частности, в ФРГ, где произошли также и поджоги нескольких приютов. Германское правительство пообещало "жесткую реакцию" на ксенофобские нападения.