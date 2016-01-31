Из-за пожара в Москве погибли 12 мигрантов
15:07, 31 января 2016Мир
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Из-за пожара в швейном цеху в Москве, на улице Стромынка, погибли 12 человек.
Причины пожара пока неизвестны / Александр Мухин
Пожар начался в ночь на воскресенье, в результате чего обрушилась крыша цеха, и погибли люди. Согласно российской прессе, все погибшие были мигрантами, передает Русская служба ВВС.
Изначально МЧС заявлял, что жертв не было, но вскоре после этого на месте пожара были обнаружены тела.
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Причины пожара пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, повлекшем по неосторожности смерть нескольких людей.
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