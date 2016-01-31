Из-за пожара в Москве погибли 12 мигрантов

Пожар начался в ночь на воскресенье, в результате чего обрушилась крыша цеха, и погибли люди. Согласно российской прессе, все погибшие были мигрантами, передает Русская служба ВВС.

Изначально МЧС заявлял, что жертв не было, но вскоре после этого на месте пожара были обнаружены тела.

Читайте такжеВ Главном следственном управлении ГПУ произошел пожар

Причины пожара пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, повлекшем по неосторожности смерть нескольких людей.