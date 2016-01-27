На блокпосту под Бердянском произошел пожар и взрывы (видео)

Как сообщает "ПРОБердянск", на данный момент известно о двух пострадавших бойцах Национальной гвардии.

Как рассказали представители их командования, у солдат незначительные ожоги.

По предварительным данным, в одной из палаток загорелась буржуйка, огонь перекинулся на личные вещи военных и боекомплект. В считаные минуты дотла сгорел весь палаточный городок. Осколки боеприпасов разлетелись на несколько сотен метров.

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Рядом с блокпостом находятся пост дорожной полиции и автозаправочные станции.

В связи с пожаром и взрывами на несколько часов был перекрыт участок трассы.

На месте происшествия работают представители полиции и прокуратуры.

В военной прокуратуре Запорожского гарнизона факт происшествия подтвердили, но заверили, что в результате произошедшего никто из бойцов Нацгвардии не пострадал.