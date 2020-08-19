125 сотрудников гуманитарных организаций погибли в 2019 году – ООН

Большинство нападений на сотрудников гуманитарных организаций произошло в Сирии, Южном Судане, Демократической Республике Конго, Афганистане и Центральноафриканской Республике.

По данным Организации Объединенных Наций, в 2019 году 483 сотрудника гуманитарных организаций стали жертвами нападений.

Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Из них 125 были убиты, 234 ранены и 124 были похищены.

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Большинство нападений на сотрудников гуманитарных организаций произошло в Сирии, Южном Судане, Демократической Республике Конго, Афганистане и Центральноафриканской Республике.

"Эти настоящие герои делают необычные вещи в необычные времена, чтобы помочь женщинам и детям, чьи жизни перевернуты кризисом", - заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш.

По его словам, мировая пандемия COVID-19 усилила давление на гуманитарных работников.

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В условиях карантина и режима самоизоляции, введенных во многих странах для борьбы с распространением вируса COVID-19, в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия.

Для решения проблемы генсек ООН предложил властям увеличить финансирование некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой жертв насилия, установить аварийные системы сообщения об угрозе в аптеках и продуктовых магазинах, а также приравнять приюты к объектам жизнеобеспечения.

В ООН ранее уже обращали внимание на проблему роста домашнего насилия по отношению к женщинам в условиях карантина.

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Автор: Денис Прядко