125 сотрудников гуманитарных организаций погибли в 2019 году – ООН
По данным Организации Объединенных Наций, в 2019 году 483 сотрудника гуманитарных организаций стали жертвами нападений.
Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Из них 125 были убиты, 234 ранены и 124 были похищены.
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Большинство нападений на сотрудников гуманитарных организаций произошло в Сирии, Южном Судане, Демократической Республике Конго, Афганистане и Центральноафриканской Республике.
"Эти настоящие герои делают необычные вещи в необычные времена, чтобы помочь женщинам и детям, чьи жизни перевернуты кризисом", - заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш.
По его словам, мировая пандемия COVID-19 усилила давление на гуманитарных работников.
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В условиях карантина и режима самоизоляции, введенных во многих странах для борьбы с распространением вируса COVID-19, в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия.
Для решения проблемы генсек ООН предложил властям увеличить финансирование некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой жертв насилия, установить аварийные системы сообщения об угрозе в аптеках и продуктовых магазинах, а также приравнять приюты к объектам жизнеобеспечения.
В ООН ранее уже обращали внимание на проблему роста домашнего насилия по отношению к женщинам в условиях карантина.
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