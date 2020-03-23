Генсек ООН призвал мир прекратить военные действия из-за коронавируса

Он подчеркнул, что коронавирус SARS-CoV-2 - это общий враг человечества, который поражает всех.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир прекратить все вооруженные конфликты и объединиться перед общей глобальной угрозой — пандемией COVID-19.

Об этом генсек ООН заявил в своем обращении, пишет Громадське.

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Он подчеркнул, что коронавирус SARS-CoV-2 — это общий враг человечества, который поражает всех. Особенно сильный удар он наносит по наиболее уязвимым группам населения, странам и регионам, ослабленным войной и другими вооруженными конфликтами.

«Именно поэтому я призываю к немедленному всеобщему прекращению огня во всех уголках мира. Время заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни», — отметил Гутерриш.

Он отметил, что кое-где уже наблюдается прогресс в этом вопросе, но «нам нужно гораздо больше: остановить болезнь войны и начать борьбу с болезнью, которая свирепствует в мире».

Ранее МИД Норвегии сообщил, что Организация Объединенных Наций планирует создать специальный фонд для поддержки лечения людей, зараженных коронавирусом.

По состоянию на утро 23 марта в мире официально зарегистрировано 339 259 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 14 706 смертей и 98 834 случаи, когда пациенты успешно выздоровели после заражения.