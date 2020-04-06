В ООН сообщили о вспышке домашнего насилия в мире в условиях карантина

В настоящее время на карантине находится треть населения всей планеты, или 2,6 млрд человек.

В условиях карантина и режима самоизоляции, введенных во многих странах для борьбы с распространением вируса COVID-19, в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия.

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Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает kommersant. По некоторым подсчетам, сейчас на карантине находится треть населения всей планеты, или 2,6 млрд человек.

«В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семьях», - заявил генеральный секретарь ООН.

Гутерриш добавил, что в последнее время в некоторых странах количество обращений женщин в службы поддержки удвоилось. При этом сотрудники правоохранительных органов и медицинских учреждений перегружены работой и иногда не могут принять необходимые меры.

Для решения проблемы генсек ООН предложил властям увеличить финансирование некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой жертв насилия, установить аварийные системы сообщения об угрозе в аптеках и продуктовых магазинах, а также приравнять приюты к объектам жизнеобеспечения.

Ранее в ООН уже обращали внимание на проблему роста домашнего насилия по отношению к женщинам в условиях карантина.