Генсек ООН считает, что 21 век следует объявить столетием гендерного равноправия
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что 21 век должен быть объявлен столетием гендерного равноправия.
Об этом он написал в колонке для воскресного выпуска газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Пришло время прекратить попытки изменить женщин и начать менять систему, которая мешает им раскрыть свой потенциал», - уверен он.
Генсек ООН напомнил, что, согласно всемирной статистике, на трех мужчин-депутатов приходится лишь одна женщина-парламентарий.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель записала специальный подкаст по случаю Международного женского дня. По ее мнению, мужчины должны быть активнее вовлечены в семейную сферу, в процесс ухода за нуждающимися и в воспитание детей. В таком случае у еще большего числа женщин получится реализоваться в деловой жизни.
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«Женщины могут все. Это факт», - резюмировала канцлер.
В Германии 8 марта отмечается как государственный праздник только в Берлине, сообщает Deutsche Welle.
Специальных мероприятий по этому случаю городским сенатом не предусмотрено. Тем не менее феминистическое объединение «Фрауен*кампфтаг» проводит демонстрацию, которая началась в 16.00 в районе Веддинг и завершится на центральной площади - Александерплац.
«Мы выступаем против таких течений «правой» идеологии как национализм, расизм в повседневной жизни, антисемитизм», - пояснили в организации.
Многие из собравшихся принесли с собой плакаты с надписями: «Разнообразие и равноправие», «Нет – сексизму».
В целом ряде федеральных земель состоялись марши: в Кельне и Мюнстере (Северный Рейн - Вестфалия) на них вышли свыше 1 тыс. митингующих.
Справка УНИАН. Международный женский день был учрежден в 1910 году в Копенгагене германской политической деятельницей, участницей коммунистического движения Кларой Цеткин.