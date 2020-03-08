Генсек ООН считает, что 21 век следует объявить столетием гендерного равноправия

По мнению Антониу Гутерриша, надо менять систему, которая мешает женщинам раскрывать свой потенциал. Ангела Меркель записала подкаст по случаю Международного женского дня.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что 21 век должен быть объявлен столетием гендерного равноправия.

Об этом он написал в колонке для воскресного выпуска газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Пришло время прекратить попытки изменить женщин и начать менять систему, которая мешает им раскрыть свой потенциал», - уверен он.

Генсек ООН напомнил, что, согласно всемирной статистике, на трех мужчин-депутатов приходится лишь одна женщина-парламентарий.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель записала специальный подкаст по случаю Международного женского дня. По ее мнению, мужчины должны быть активнее вовлечены в семейную сферу, в процесс ухода за нуждающимися и в воспитание детей. В таком случае у еще большего числа женщин получится реализоваться в деловой жизни.

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«Женщины могут все. Это факт», - резюмировала канцлер.

В Германии 8 марта отмечается как государственный праздник только в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

Специальных мероприятий по этому случаю городским сенатом не предусмотрено. Тем не менее феминистическое объединение «Фрауен*кампфтаг» проводит демонстрацию, которая началась в 16.00 в районе Веддинг и завершится на центральной площади - Александерплац.

«Мы выступаем против таких течений «правой» идеологии как национализм, расизм в повседневной жизни, антисемитизм», - пояснили в организации.

Многие из собравшихся принесли с собой плакаты с надписями: «Разнообразие и равноправие», «Нет – сексизму».

В целом ряде федеральных земель состоялись марши: в Кельне и Мюнстере (Северный Рейн - Вестфалия) на них вышли свыше 1 тыс. митингующих.

Справка УНИАН. Международный женский день был учрежден в 1910 году в Копенгагене германской политической деятельницей, участницей коммунистического движения Кларой Цеткин.