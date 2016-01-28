В Казахстане разбился транспортный вертолет, все пятеро человек на борту погибли

Об этом сообщил официальный представитель МВД Казахстана Руслан Иманкулов, передает ВВС.

Отмечается, что гражданский вертолет перевозил годовалого ребенка с матерью в больницу областного центра и исчез с экранов радаров в ночь на среду.

Поиски вертолета велись всю ночь.

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Под утро были найдены обломки вертолета, а также тела пятерых человек - пилота, двух врачей и женщины с ребенком.

Кроме того, издание "Новости-Казахстан" со ссылкой на руководителя областного управления по охране материнства и детства Саули Кусмолданову сообщают, что на борту находился двухмесячный младенец, которому предварительно поставили диагноз "лейкоз".

Согласно данным санавиации, на борту вертолета находились 5 человек: пилот, врач-гематолог, фельдшер и мама с больным ребенком (2015 года).