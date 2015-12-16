Во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке погиб человек, семь пострадавших

Как сообщила старший помощник руководителя Дальневосточного следственного отдела на транспорте СКР Оксана Полшакова, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

"По имеющимся данным, во время ЧП один человек погиб. Является ли он членом экипажа или пассажиром, пока не известно. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека)", - сказала она.

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В ближайшее время будет уточнено количество людей, получивших травмы. По данным, озвученным заместителем председателя правительства Камчатского края Сергеем Хабаровым, на борту находились 22 человека, семеро из них пострадали.

Ранее в 7 км от поселка Кедровый Ханты-Мансийского района РФ потерпел крушение вертолет AS-350. Во время происшествия погибли 4 человека.