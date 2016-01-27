В Нидерландах в одном из центров для мигрантов произошла массовая драка

Как сообщает полиция города, участие в драке приняли более 100 человек, передает ТАСС. По данным правоохранительных органов, никто из участников серьезно не пострадал. Более 30 полицейских машин прибыли на место происшествия для урегулирования ситуации и наведения порядка. Также были вызваны пожарная служба и бригада скорой помощи.

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Причины драки пока неизвестны. В лагере проживают около 500 человек.

По данным на сентябрь 2015 года, за год в страну прибыло 23,5 тыс. мигрантов. Но с осени все больше мигрантов стали добровольно покидать страну из-за разочарования в системе приема: срок ожидания начала рассмотрения заявки на получение статуса беженца увеличился с четырех недель до полугода. Также власти предупредили, что процедура воссоединения с семьей будет занимать около года.

Тем не менее, число мигрантов продолжает расти, 18 января спецназ разогнал демонстрацию в городе Хес, протестующую против строительства нового центра для мигрантов на 500 человек.