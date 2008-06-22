На Филиппинах затонул паром с 740 пассажирами на борту

На Филиппинах затонул паром, на борту которого находилось 740 пассажиров, сообщает NEWSru.

По сообщениям местных телеканалов, технические проблемы на судне были зафиксированы близ острова Сибуян в центральной части архипелага, после чего паром Princess of Stars пошел ко дну.

Подтверждена гибель 80 человек, сообщает местное телевидение. Эти данные будут уточняться по мере проведения спасательной операции, передает китайское информагентство "Синьхуа". Число жертв может значительно возрасти - до сих пор неизвестна судьба более более 600 человек.

Как известно, паромное сообщение является довольно распространенным средством транспорта на Филиппинах, представляющих собой архипелаг из более 7 тыс. островов. Однако нередко пассажирские суда не отвечают стандартам безопасности.

Одной из основных причин большинства инцидентов с филиппинскими паромами эксперты называют перегруженность судов пассажирами.

Инциденты с паромами происходят едва ли не ежемесячно. К счастью, в большинстве случаев пассажирам удается спастись.

Последний крупный инцидент имел место в прошлом году, когда пассажирское судно затонуло близ берегов провинции Кезон, в 220 км от Манилы. Паром перевернулся в 500 м от берега, не справившись с сильным штормом. Жертвами трагедии стали более 100 человек.