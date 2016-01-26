Российские маргиналы во главе со Стрелковым почуяли канун Майдана в России и создали "третью силу"

Об этом пишет во вторник "Наша Ніва".

На заседании комитета во главе с бывшим главарем "ДНР" Игорем Стрелковым присутствовали писатель-нацбол Эдуард Лимонов, редактор сайта "Спутник и погром" Егор Просвирнин, основатель незарегистрированной Национально-демократической партии Константин Крылов, писатель-футуролог Максим Калашников, блогер Эль Мюрид (Анатолий Несмиян).

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"Мы сошлись во мнении о том, что положение РФ скатывается к системному краху, что прозападные либералы уже не скрывают своего злорадства и заранее примеряются к власти, и что сама власть РФ делает все для своего падения. Ситуация сильно напоминает канун Майдана в Украине. При этом в стране нет здравой "третьей силы", противостоящей как тупиковым, обанкротившимся охранителям, так и прозападным белоленточным", - написал на своей странице в ЖЖ Калашников.

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Среди своих целей комитет "25 января" называет: на первых порах не дать России развалится, а в будущем - "вести политику на воссоединение русского народа в одном государстве".

Под "русским народом" подразумевается "триединство великороссов, малороссов-украинцев и белорусов".

Таким образом движение выступает за ликвидацию белорусской и украинской независимости.

Справка УНИАН. Игорь Гиркин под псевдонимом «Стрелков» - гражданин РФ, офицер спецназа ГРУ генштаба вооруженных сил России, главарь российской диверсионной группы, который терроризировал местное население Донбасса, захватывал административные здания, дестабилизировал общественно-политическую ситуацию в восточных областях Украины.

Установлено, что в начале марта 2014 года он прибыл на территорию Крыма и координировал захват российскими военнослужащими и представителями спецслужб РФ военных частей Вооруженных сил Украины, местных органов власти и управления автономии, похищение военнослужащих, активистов общественных организаций и других граждан Украины и иностранцев, которые находились в Крыму.

Кроме этого, Стрелков вербует граждан Украины для дальнейшего использования в организации и проведении подрывных акций на территории нашего государства.

15 апреля 2014 года СБУ начала уголовное производство по факту организации гражданином РФ Стрелковым умышленного убийства и совершение действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, проведении диверсионно-подрывной деятельности, а также организации массовых беспорядков на территории восточных регионов нашего государства.

Гиркин провозгласил себя верховным главнокомандующим «Донецкой народной республики» (ДНР) и издал первый «указ», в котором, в частности, обратился к России за военной помощью.

В “указе” отмечается, что все солдаты и офицеры Вооруженных сил, Внутренних войск, СБУ, МВД и других военизированных структур Украины с этого момента считаются незаконно находящимися на территории "ДНР".

На данный момент находится в Москве, возглавляет так называемое движение "Новороссия".