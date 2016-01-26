42% россиян согласны, что в их стране происходит "тихий антиконституционный переворот" - опрос

В конце декабря 2015 года Левада-Центр спросил россиян об их отношении к высказыванию экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского о происходящем в стране «тихом антиконституционном перевороте».

Всего социологи опросили 1600 граждан. Половину они просили ответить на вопрос, согласны ли они с этим мнением в принципе, второй половине опрашиваемых они задавали вопрос, уточняя, что автор этого высказывания — Ходорковский, передает РБК.

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Полностью вопрос был сформулирован т​​​​​​ак: «Вы согласны или не согласны с мнением, что последние изменения в российском законодательстве, защищающие высокопоставленных коррупционеров в высшем руководстве страны, и усиление преследований тех, кто выступает с их разоблачениями и критикой, свидетельствуют о тихом «антиконституционном перевороте» в стране?».

Значительная часть (42%) из тех, кому в вопросе не указывали на автора высказывания, согласились с этим мнением. 11% сказали, что они полностью согласны, 31% — что «скорее согласны». 22% не согласились с этим мнением, еще 36% затруднились ответить.

Те же, кому социологи продемонстрировали, что автором мнения является Михаил Ходорковский, оказались менее лояльны к высказыванию. Всего 5% и 26% оказались полностью согласны или согласны с ним. 28% не согласились с высказыванием, 41% респондентов затруднились ответить.

Заявление о происходящем антиконституционном перевороте Ходорковский сделал в ходе пресс-конференции 9 декабря, после того как стало известно о возобновлении уголовного дела в его адрес. Выступая перед журналистами, Ходорковский в том числе заявил о «намеренном разрушении правовой системы». Доказательством этого, по его словам, является тот факт, что президент «возглавляет страну фактически в четвертый раз», президент «получил возможность назначать и увольнять любого судью», «парламент в роли ширмы и лишен основных бюджетных полномочий», правительство выполняет «декоративную роль». «Средствами государства президент и его окружение могут пользоваться и пользуются практически бесконтрольно», — подвел итог Ходорковский.

На следующий день после выступления бизнесмена Генеральная прокуратура объявила, что обнаружила признаки экстремизма в этом выступлении: в ведомстве сочли, что Ходорковский «публично призвал к смене власти в Российской Федерации путем революции».

Как сообщал УНИАН, ранее исполняющий обязанности замглавы Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Адам Шубин обвинил президента России Владимира Путина в коррупции.

Интервью Шубина вошло в документальный фильм «Тайные богатства Путина». Сам Путин от участия в фильме отказался, отмечает телеканал.

Автор фильма назвал Владимира Путина — самым богатым человеком в Европе и одиним из самых богатых людей в мире. Его состояние, по оценке автора, оценивается в 40 миллиардов долларов.