Google обеспечит 25 тысяч беженцев нетбуками

Об этом сообщили в отделе благотворительности компании, передает Deutsche Welle. Эти деньги будут потрачены на 25 тысяч нетбуков типа Chromebook, работающие на операционной системе Chrome OS.

По мнению компании, эти нетбуки облегчат беженцам доступ к образовательным предложениям, а также к возможностям контактировать со своими родными.

Нетбуки будут переданы через благотворительные организации, которые активно занимаются проблемами беженцев, пишет информагентство epd. Организации смогут подать запросы на получение до 5000 нетбуков. Среди партнеров Google также Федерация рабочих-самаритян и Deutsche Telekom.

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На странице проекта также цитируют положительные отзывы представителей федерального правительства. "Быстрое изучение немецкого языка, быстрая интеграция на рынке труда, как и знакомство с законодательством, культурой и историей Германии являются важными факторами успешной интеграции", - пишет координатор правительства по работе с беженцами Петер Альтмаер.