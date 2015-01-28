Экс-сотрудник ФСБ Литвиненко перед смертью обвинял Путина в педофилии - СМИ

Кроме того, отравленный радиоактивным полонием-210 Литвиненко перед смертью указал британским полицейским на заказчика своего убийства – президента РФ Владимира Путина, сообщает НВ по информации британского издания Daily Mirror.

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Один из адвокатов, работающих над делом, Роберт Тэм рассказал, что большинство записей Литвиненко содержат обвинения Путина в коррупции. Однако в 2006 году экс-агент опубликовал на сайте Чечен Пресс выдержки о Путине-педофиле. В связи с этим, по словам адвоката, можно говорить о том, что Кремль рассматривал Литвиненко как “раздражающий фактор или того хуже”, что могло стать причиной его преследования.

Напомним, Александр Литвиненко умер в ноябре 2006 года после того, как попил чаю в одном из лондонских отелей в компании своих бывших коллег по КГБ - Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Россия отказывается выдать их для допроса.