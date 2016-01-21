Обама разрешил Пентагону бомбить ИГИЛ в Афганистане - The Washington Post

Об этом заявили высокопоставленные источники в военном ведомстве, передает РБК со ссылкой на The Washington Post.

По словам одного из собеседников издания, новые правила были утверждены на прошлой неделе. Теперь американские военные в Афганистане смогут вести бомбардировки позиций ИГ, тогда как ранее они имели право применять авиацию только в трех случаях: для защиты иностранных сил, чтобы помочь афганским войскам при столкновениях с врагом и против боевиков террористической группировки "Аль-Каида".

Читайте такжеНеприятная правда: чтобы победить "Исламское государство", понадобятся десятилетия - The Washington Post

Новые правила "позволят Соединенным Штатам более активно бороться с ИГИЛ в Афганистане", отметил один из собеседников The Washington Post.

По словам другого источника издания, американские военные и ранее наносили удары по некоторым связанным с ИГ боевикам в Афганистане, но эти бомбардировки проводились при выявлении у них "враждебных намерений", а не из-за принадлежности к ИГ.

Как отмечает The Washington Post, сейчас на территории Афганистана друг другу противостоят два движения боевиков — "Талибан" и "Исламское государство", обе группировки борются и с правительственными войсками. ​

Ранее Обама, как и ожидалось, объявил о замедлении запланированного на 2016 год вывода американских войск из Афганистана. В соответствии с новым планом президента, почти весь следующий год численность американского контингента в Афганистане будет оставаться прежней – 9 800 человек, а незадолго до ухода Барака Обамы с президентского поста в январе 2017 года контингент сократится до 5 500 человек.