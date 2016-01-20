В Кремле заступились за Кадырова после его заявлений о "врагах народа"

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина считает, что в слова Рамзана Кадырова по поводу оппозиции нужно "спокойнее вчитаться", пишет "РБК".

Читайте такжеВедущие "Дождя" в прямом эфире высмеяли Кадырова и "поблагодарили" его за жизнь

"Если внимательно вчитаться, то речь идет о несистемной оппозиции – это те, кто находится вне легитимного политического поля страны", – заявил Песков, комментируя дискуссию вокруг заявлений Кадырова о "врагах народа".

Песков заверил, что этим оборотом чеченский лидер назвал тех, "кто в своей деятельности не остаются в рамках закона и готовы его нарушать, в том числе во вред стране".

"Здесь не нужно нагнетать, нужно просто спокойно прочитать сказанное. Президент в постоянном диалоге и с доминирующей политической силой, и с оппозиционными партиями. Но если говорить о тех, кто, заводя речь о политической деятельности, говорят о готовности намеренно выйти за рамки закона – они как минимум не способствуют стабильности и процветанию нашего государства", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Отметим, Песков заявил, что не готов комментировать заявления Кадырова о СМИ, которые якобы "поддерживают лакеев Запада".

Как известно, 14 января Рамзан Кадыров заявлял, что "представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации, к таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям".

После таких заявлений главы Чечни, депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко назвал Кадырова "позором России" и обвинил его в "отъеме у бюджетников денег, и постройке за них дворцов". Но уже на следующий день на его странице появилось видео с извинениями и признанием своей неправоты. На что Кадыров написал "я принимаю".

Подробности читайте на УНИАН:http://www.unian.net/world/1240976-veduschie-dojdya-v-pryamom-efire-vyismeyali-kadyirova-i-poblagodarili-ego-za-jizn.html