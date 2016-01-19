Ходорковский призвал Путина держать Кадырова в клетке

Свое обращение Ходорковский опубликовал на странице своего фонда "Открытая Россия".

"Уже в течение недели с брезгливостью наблюдаю за пиар-активностью путинского вассала и его «героев России». Неделя — многовато для очередной персональной глупости путинского «домашнего любимца». Многовато, чтобы не воспринимать это как послание от его хозяина. Послание всем нам, не согласным с происходящим в стране. Таких уже немало, а становится все больше из-за очевидного развала системы управления страной и следующего за ней экономического кризиса", - пишет Ходорковский.

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По его словам, напуганная власть решила испугать общество. Предсказуемо и обоюдоопасно.

"Те, кто отдал чеченский народ в удел бандитам, те кто считает, что можно позволить этим бандитам диктовать свои законы российскому обществу, очень рискуют. Еще пара подобных нерасследованных убийств — и барьер, отделяющий страну от вооруженного противостояния, будет пройден, а невозможные ранее союзы — созданы. Опасных «любимцев» держите в клетке или приготовьтесь ответить за последствия", - пишет Ходорковский.

Ранее Рамзан Кадыров сделал громкое заявление о том, что представителей внесистемной оппозиции нужно считать врагами народа и судить за подрывную деятельность.