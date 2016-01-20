Премьер-министр: Польша приняла "около миллиона трудовых мигрантов из Украины"

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Gazeta Wyborcza, такое заявление Шидло сделала во время дебатов относительно ситуации в Польше, проведенных в Европарламенте в Страсбурге.

Премьер Польши прокомментировала нежелание правительства принимать участие в программах ЕС по приему мигрантов. "У меня есть глубокое чувство ответственности не только за то, что происходит в Польше, но и за события в Европе. Вы говорите о мигрантах. Это очень серьезная проблема. Польша приняла около миллиона трудовых мигрантов из Украины - людей, которым никто не хотел помочь",- заявила она.

Читайте такжеВ Польше прошли массовые антиправительственные протесты

Кроме того Шидло заявила, что не намерена отказываться от предвыборных обещаний воздержаться от приема сирийских мигрантов. "Давайте сделаем все, чтобы Европа была общиной равных, суверенных государств. Польское правительство не откажется от наших обязательств перед избирателями",- отмечает она.

При этом отмечается, что в предыдущие годы количество виз всех типов, поданных украинцами в польские консульства, не превышало 600 тысяч в год. Это позволяет поставить под сомнение реалистичность озвученного Беатой Шидло количества украинских трудовых мигрантов в Польше.

Читайте такжеТуск допустил крах Шенгенской зоны через два месяца

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что Варшава не согласится на принятие новых квот на беженцев.