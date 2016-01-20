Ведущие "Дождя" в прямом эфире высмеяли Кадырова и "поблагодарили" его за жизнь

Лобков извинялся, сняв видео-пародию, передает ТСН.

Он напомнил зрителям о том, как блоггер Адам Дикаев родом из Чечни, извинялся за свою критику в сторону российской власти, в этот момент он бежал на беговой дорожке со спущенными штанами и кричал про свою "любовь и преданность" Кадырову и Путину.

"Ваше высокопревосходительство, глубокоуважаемый Рамзан Ахматович! Когда я безответственно критиковал вас за вашу принципиальную позицию - в том, что все отступники и уроды, которые называют себя "несистемной оппозицией" - они враги народа и предатели, я не знаю, Рамзан Ахматович, что за шайтан сподобил меня", - с иронией говорит на видео журналист.

Ксения Собчак тоже воспользовалась случаем и "попросила прощения" у Кадырова и выразила "благодарность", что тот ее не убил.

"Вы лучший академик, чем Сахаров, вы красивый, как Аполлон, и добр, как Мать Тереза. Спасибо, что не застрелили меня после вопроса о Чечне - я вам всегда, всегда буду за это благодарна. Извините меня, извините, извините", - сказала Собчак.

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Стоит отметить, что недавно, 14 января, Рамзан Кадыров заявлял, что "представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации, к таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям".

После таких заявлений главы Чечни, депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко назвал Кадырова "позором России" и обвинил его в "отъеме у бюджетников денег, и постройке за них дворцов". Но уже на следующий день на его странице появилось видео с извинениями и признанием своей неправоты. На что Кадыров написал "я принимаю".