Финляндия намерена депортировать иракских мигрантов, которые не получили убежище

Финляндия и Ирак развивают сотрудничество в связи с депортацией из страны иракских просителей убежища. Об этом со ссылкой на заявление МВД страны сообщает местное издание Yle.

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По мнению МВД, Финляндия хочет депортировать в Ирак просителей убежища, получивших отрицательное решение о пребывании в Финляндии, даже вопреки их желанию. Кроме того, Финляндия хочет ускорить процесс возвращения просителей убежища, добровольно покидающих страну.

Сейчас договора о депортации иракцев на их родину у Финляндии нет.

Например, Швеция и Ирак заключили договор о депортации, но на практике он не действует. Делегация Министерства по вопросам миграции Ирака на прошлой неделе посетила с визитом Ирак. Иракские власти встречались с представителями Министерств внутренних дел, труда и экономического развития.

Переговоры продолжаются, финская делегация, вероятно, посетит Ирак предстоящей осенью.

Ранее также сообщалось, что из Финляндии рекордное число иракских беженцев, около 3 тысяч в прошлом году, отозвали свои заявки на предоставление убежища .