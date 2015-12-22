Из Финляндии рекордное количество мигрантов просятся назад в Ирак

В 2015 году Финляндия приняла рекордное количество беженцев, но и число желающих уехать обратно на родину и отозвать заявление о предоставлении убежища настолько же рекордно. Об этом сообщает местное издание Yle.

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Отмечается, что по данным на 21 декабря, в этом году отозвано уже 2 868 заявок. Из них в ноябре около 1000, а в декабре уже 600 заявок.

Большинство из тех, кто желает вернуться на родину, уезжают за свой счет. Однако около 1 100 человек решили обратиться за помощью в систему добровольного возвращения, которая предназначена для малоимущих репатриантов. Система оплачивает возвращение таких людей. С июля месяца около 430 человек получили помощь.

Время ожидания в системе добровольного возвращения составляет в среднем 3 недели. Из-за выросшего числа желающих вернуться Иммиграционная служба Финляндии и IOM перегружены.

После того, как репатриант решит уехать на родину, используя систему добровольного возвращения, он подает прошение в центр по приему беженцев по месту проживания. Далее центр выдает решение на дотацию, и дело переходит в Международную иммиграционную организацию (IOM), которая предоставляет проездные документы возвращающимся.

Кроме билетов на самолет иракцы обычно получают в качестве дотации 50 евро наличными.