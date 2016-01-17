Разведка США проверит наличие "агентов Кремля" в европейской политике - The Telegraph

10:32, 17 января 2016
Мир
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Американским спецслужбам поручили провести расследование того, как Россия влияет на политические партии и организации в Европе с целью изменения их политики.

joinfo.ua

Конгресс США поручил главе Национальной разведки Джеймсу Клапперу расследовать финансирование европейских партий со стороны РФ за последние 10 лет. Об этом пишет The Telegraph.

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Исследование вызвано растущей обеспокоенностью США в связи с попытками Кремля разрушить единство Евросоюза и НАТО, заблокировать установку американских систем противоракетной обороны в Европе и добиться отмены введенных после аннексии Крыма экономических санкций.

Один из ведущих британских политиков ранее заявил изданию о растущих опасениях по поводу "новой холодной войны": "Москва пытается внести раздор в Европу по ключевым вопросам, а власти ЕС недооценили глубину и масштаб усилий России в этом направлении".

В частности, американская разведка проверит наличие финансирования и "благотворительности" для ряда европейских партий от спецслужб РФ. В США предполагают, что Кремль может финансировать попытки внести разногласия в политику Евросоюза, например, продвигая агитацию против размещения систем ПРО НАТО и поисков альтернативы российским источникам энергии.

Какие именно партии проверят, не сообщается, но скорее всего, в первую очередь это коснется ультраправых организаций.

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