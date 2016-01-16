В Туркменистане запретили продавать сигареты - BBC

Кроме того, в стране полностью запретили продажу сигарет, передает BBC Украина со ссылкой на местные медиа.

Штраф за нарушение этой нормы составляет примерно 1,7 тыс. долларов.

Источники ВВС сообщили, что сигареты действительно исчезли с прилавков туркменских магазинов.

Независимый портал Chrono-ТМ при этом сообщает о появлении черного рынка сигарет, где стоимость пачки доходит до 12 долларов.

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В 2011 году в стране повысили акцизы на табак, а в 2013 году запретили курение в общественных местах.

По данным ВОЗ, Туркменистан стал страной с наименьшей долей курильщиков в мире. Сигареты там являются одними из самых дорогих в мире.

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