Саркози: Франция не отдаст своих военных под командование НАТО

Франция намерена вновь вступить в военную структуру НАТО, в которой не участвует с 1966 года.

Как передает Газета.ru, об этом сегодня заявил Президент Франции Николя САРКОЗИ, представляя новую доктрину безопасности страны - «Белую книгу».

В то же время он подчеркнул, что Франция оставит в своем распоряжении национальную армию и ядерное оружие. «Франция не поместит ни один свой военный контингент под командование НАТО в мирное время», – сказал Н.САРКОЗИ, выступая перед тремя тысячами французских военных.

«Франция - независимый союзник, свободный партнер. Я оставляю за собой принципы, которые в свое время провозгласил генерал де Голль: Франция при любых обстоятельствах сохранит за собой право вынесения решения относительно участия своих войск в военной операции», - отметил французский Президент.

По его словам, представленная сегодня «Белая книга» исходит из необходимости борьбы с новыми опасностями, появившимися в мире с 1994 года (время выхода предыдущей доктрины). Среди этих угроз - кибер-атаки, терроризм, эпидемии, климатические катастрофы.

Подготовка новой доктрины безопасности страны велась с августа 2007 года.

Предшественник Н.САРКОЗИ Жак ШИРАК пытался вернуть Францию в военную структуру НАТО в 1997 году, однако тогда администрацию президента США Билла КЛИНТОНА не устроило выдвинутое Парижем условие уступить Франции командование южным крылом Альянса.

Справка УНИАН. 4 апреля 1949 Франция была среди 12 государств, подписавших Североатлантический договор, который стал основой для создания Организации Североатлантического договора (НАТО). С июля 1966 Франция вышла из военной организации НАТО, продолжая при этом принимать активное участие в деятельности политических органов Альянса.