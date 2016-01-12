Евреев Марселя призвали не носить кипы на улице

Глава еврейской общины Марселя во Франции предостерег ее членов от ношения традиционного головного убора – кипы – на улицах города после того, как в среду подросток напал на еврейского учителя. Об этом пишет Reuters.

Читайте такжеВ Сирии жертвами ударов военно-космических сил России стали 47 человек, 100 ранены

"Это (отсутствие кипы на голове) может спасти вам жизнь. Нет ничего важнее", - заявил Цви Аммар.

"Мне больно от того, что мы попали в такую ситуацию, но я не хочу, чтобы в Марселе кто-нибудь погиб из-за кипы на своей голове", - добавил он.

Как сообщалось, в среду в Марселе подросток напал с ножом на еврейского учителя "во имя ИГ".