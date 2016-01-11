Во Франции подросток напал с ножом на еврейского учителя "во имя ИГ"
В Марселе 15-летний подросток совершил нападение на еврейского учителя.
Об этом заявил городской прокурор Брюс Робин, передает "Дождь" со ссылкой на The Jerusalem Post.
Нападавший заявил, что действовал от имени террористической организации «Исламское государство».
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«Он заявил, что действовал во имя Аллаха и “Исламского государства”, повторив несколько раз, что cделал это от лица ИГ», - рассказал прокурор.
15-летний подросток оказался гражданином Турции с курдскими корнями. Он был вооружен мачете и напал на еврейского учителя, выходящего из городской синагоги. Учитель получил небольшие ранения на спине и руках.
Напомним, ранее в Швеции вооруженный мечом мужчина в маске совершил нападение на школу. В результате нападения погиб один человек.