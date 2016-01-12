Президент Турции назвал политику России опасной для всего мира
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что политика России представляет опасность для всего мира.
Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на издание Hurriyet.
По его словам, "опасный курс", которого сейчас придерживается Россия, является большой проблемой не только для нее самой и региона, но также и для всего мира.
Эрдоган добавил, что шаги Москвы в отношении Украины и Сирии создали серьезные проблемы между Турцией и РФ.
Читайте такжеЭрдоган отказал России в совместной борьбе против "Исламского государства"Ранее сегодня Эрдоган заявлял, что Россия готовит почву для создания в Сирии нового государства в районе северной провинции Латакия. По его словам, именно с этим связаны атаки против туркмен в этом районе.
Напомним, отношения между Россией и Турцией резко ухудшились после того, как 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24. Анкара утверждает, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство.