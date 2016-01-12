Россия собирается построить в сирийской Латакии новое государство – Эрдоган

Россия готовит почву для создания в Сирии нового государства в районе северной провинции Латакия. Об этом заявил президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

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По его словам, именно с этим связаны атаки против туркмен в этом районе.

В своем выступлении в Анкаре Эрдоган также обвинил Иран в том, что Тегеран использует разработки в Сирии, Ираке и Йемене, чтобы расширить свое влияние, и пытается разжечь опасный конфликт на основе межконфессиональных отличий.

Отметим, ранее Глава турецкого правительства заявил, что "Россия пытается осуществить этническую чистку на севере Латакии, чтобы заставить всех туркмен и суннитское население, которое не имеет хороших отношений с режимом (президента Башара аль-Асада - УНИАН), покинуть территорию".

Напомним, отношения между Россией и Турцией резко ухудшились после того, как 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24. Анкара утверждает, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство.

Россия ввела в отношении Турции экономические санкции. Ростуризм запретил туроператорам продавать путевки в Турцию в связи с угрозой терроризма в этой стране.

С 1 января 2016 года Москва запретила ввоз из республики овощей и фруктов, цветов, мяса птицы и соли. Кроме того, введен запрет на чартерные перевозки и отменен безвизовый режим.

Добавим также, что военно-воздушная кампания РФ в Сирии началась 30 сентября после соответствующего запроса президента страны Башара Асада.