В Финляндии и Германии совершены поджоги и нападения на центры для мигрантов

Пожар в центре для мигрантов в Тампере начался в одной из комнат на нижнем этаже здания. Персонал центра с помощью огнетушителей сумел самостоятельно его погасить,сообщает Yle. Спасатели и 3 патруля полиции, прибывшие на место происшествия, помогли вывести людей из здания и закончить работы по тушению пожара.

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Полиция начала расследование по факту поджога. При этом подозревают одного из жителей центра. "Согласно предварительным данным, поджог мог совершить один из жильцов центра для беженцев", - сказали в полиции Тампере.

Персонал центра утверждает, что часть жителей жаловалась на неудовлетворительные условия проживания.

Издание отмечает, что в этом центре уже возникали пожары – начале декабря и на прошлой неделе.

Также и издание сообщает, что миграционная служба закрывает часть центров по приему мигрантов. В частности, будут закрыты центры в Иисалми и Мерикарвиа, а также центры временного размещения в Форссе и в Хамине.

Кроме этого, как сообщает Польское радио со ссылкой на информацию немецкого издания Rhein-Neckar Zeitung, в результате драки в центре для мигрантов один человек был ранен. Из-за беспорядков, учиненных злоумышленниками, в центр для беженцев прибыла полиция, которая задержала 5 поляков в возрасте от 22 до 43 лет.

Известно, что нападавшие имели при себе ножи и были в нетрезвом состоянии. В настоящее время полиция расследует обстоятельства инцидента.

Немецкое издание сообщает, что польские мигранты живут близко к центру для беженцев. Причиной ссоры стал мусор, который беженцы выбросили на улицу.