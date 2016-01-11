Немецкая полиция обвинила мигрантов в кельнских нападениях

Практически все подозреваемые в нападениях в Кельне в новогоднюю ночь являются иностранцами, заявил министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф Йегер, передает Би-би-си. Среди нападавших были соискатели статуса беженцев, которые приехали в Германию за последний год, заявил Ральф Йегер, подводя предварительные итоги расследования.

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Он заявил, что в целом среди мигрантов, въезжающих в Германию, довольно много преступников.

Полиция Кельна, по мнению министра, допустила множество серьезных ошибок в том, как она пыталась справиться с беспорядками в новогоднюю ночь.

В новогоднюю ночь в Кельне произошла серия нападений на женщин, также подобные случаи были зафиксированы в других городах Германии. Всего полиция сообщила о 516 преступлениях, из которых 40% связаны с сексуальными домогательствами. Пострадавшие также жаловались на ограбления и нанесение телесных повреждений. По мнению полиции, нападения в новогоднюю ночь были спланированы.

В пятницу полиция сообщила, что 18 из 31 нападавшего, чью личность власти смогли идентифицировать, оказались соискателями статуса беженца. Среди нападавших были уроженцы Алжира, Марокко, Ирана, Сирии, а также двое граждан Германии и один американец.