В Bellingcat пока не уверены в виновности всех 20 военных РФ, внесенных в список по катастрофе MH17

Об этом в интервью 112.ua рассказал координатор портала Bellingcat Эрик Толер.

По его словам, Bellingcat определила командиров, которые были во главе российского подразделения, управляющего "Буком", но не может с уверенностью говорить о вине всех 20 военных. Сейчас идет работа по сокращению списка.

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"Наши исследования идентифицировали солдат из 53-й бригады, которые, возможно, являются виновниками трагедии MH17, но мы не говорим определенно о вине этих людей. Мы определили командиров бригады, которые были во главе подразделения, управляющего "Буком". Тем самым, который был сфотографирован в Украине 17 июля, в котором не хватало одной ракеты и который вернулся в Россию на следующее утро. Мы не можем с уверенностью сказать о вине конкретного российского военнослужащего в составе экипажа, который вошел в Снежное 17 июля 2014 года, но мы потратили более года, чтобы определить, кто в бригаде таковым может быть, а кто не может", - говорит Толер.

Он отмечает, что кроме потенциальных виновных Bellingcat также определила бойцов, которые не могли в то время быть в районе Снежного, откуда, как предполагается, был нанесен удар по самолету.

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"Это те, кто был в это время в других местах, на подготовке и т.д. Часть доклада перечисляет лиц, которые были в конвое, который сопровождал "Бук" к украинской границе. Мы надеемся, это поможет голландским следователям в расследовании их уголовного дела, поможет допросить российских солдат и должностных лиц. Только наших доказательств не достаточно, чтобы отправить кого-то в тюрьму. Но мы никогда не ставили себе цель, чтобы делать работу следователей. Наша цель в том, чтобы помочь в идентификации людей, которые, возможно, были виновны, а также тех, которые не могли быть виновными. Для того, чтобы сузить поисковый лист, который сейчас очень большой", - заявил Толер.

Ранее УНИАН сообщал, что экспертно-журналистская группа Bellingcat, которая занимается расследованиями военной тематики по открытым источникам, сузила список причастных к крушению рейса MH17 на территории Украины в июле 2014 года до 20 российских военных.

Напомним, следствие, проведенное Советом безопасности Нидерландов, пришло к выводам, что рейс МН17 был сбит в воздухе над восточной Украиной ракетой "Бук".

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые были на борту. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.