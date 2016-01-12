Евросоюз соболезнует семьям погибших при взрыве в Стамбуле

"В Турции вновь было совершено террористическое нападение, на этот раз на площади Султанахмет в центре туристического района Стамбула. ЕС выражает искренние соболезнования семьям погибших при взрыве сегодня и желает скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнеса Хана, пишет Росбалт.

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В заявлении отмечается, что "ЕС и Турция вместе противостоят всем формам терроризма".

Могерини и Хан также выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, мощный взрыв прогремел во вторник утром в районе площади Султанахмет рядом с трамвайной остановкой в момент, когда там находилась группа туристов. По одной из версий полиции, взрыв мог быть осуществлен террористом-смертником.

По данным СМИ, в результате взрыва погибли не менее 10 человек, 15 пострадали.