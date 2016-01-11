Могерини: женщины подвергались нападениям и до массового появления мигрантов

Как сообщает Радио Прага, об этом Федерика Могерини сказала на пресс-конференции, состоявшейся после переговоров с министром иностранных дел Чехии Лубомиром Заоралеком.

«Существуют хорошие и плохие люди, вне зависимости от их национальности или происхождения», – уверена Могерини.

Также глава европейской дипломатии подчеркнула, что политикам не следует использовать для саморекламы шокирующие случаи нападения на женщин, которые происходили в Кельне в новогоднюю ночь.

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Свою точку зрения Федерика Могерини озвучила только после выступления министра Заоралека, сказавшего: «События в Кельне доказывают, что определенное количество людей уже невозможно контролировать». Слова министра были поддержаны аплодисментами части собравшихся, после чего Могерини высказала свою позицию по этому вопросу.

Со своей стороны, глава МИД Чехии подчеркнул, что «никого не обвиняет, и это была чрезвычайная ситуация, которая должна послужить всем нам уроком». Оба политика согласились с необходимостью создания между странами атмосферы доверия и единства.

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