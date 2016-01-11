Родственники погибших в крушении самолёта А321 готовят иск в американский суд

Представляющий их интересы адвокат Игорь Трунов заявил, что сейчас готовится коллективный иск к владевшей лайнером американской лизинговой компании ILFC.

ILFC является прямым владельцем самолета А321, и в течение трех лет сдавала его в лизинг российской компании "Когалымавиа", передает Русская служба ВВС.

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"Компания страхует свою ответственность на предмет авиакатастрофы, и в рамках этих договоров мы и подаем в суд. Сколько будет исков, как раз сейчас решаем, поскольку в несколько серий не получится: доезжать до Нью-Йорка по два-три человека вряд ли получится, поэтому мы сейчас стараемся аккумулировать как можно больше истцов, для того чтобы одним общим иском это запустить",- сказал адвокат.

По словам Трунова, суммы индивидуальных исков будут достигать полутора миллионов долларов.

"Шансы достаточно большие, потому что это уже не первый раз: в частности, по иркутской авиакатастрофе мы подавали аналогичные иски к лизинговой компании, которая в Америке базировалась, застраховала свою ответственность. В той катастрофе погибло 125 человек, и 55 было госпитализировано, то есть выжило достаточно много. Мы в Нью-Йоркском суде заключили мировое соглашение и там страховые выплаты варьировались от 300 тысяч долларов выжившим и родственникам погибших до миллиона долларов", - рассказал Трунов.

Компания "Ингосстрах" выплачивает родственникам пострадавших компенсацию, на конец декабря общая сумма выплат составляла более 143 млн рублей. Кроме того страховку в размере 23 млн долларов получила сама компания "Когалымавиа".