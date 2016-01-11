В Швеции предлагают вернуть всеобщую воинскую обязанность

Об этом она заявила в воскресенье, 10 января, на конференции по обороне, передает Deutsche Welle.

"Я - среди тех, кто приветствовал бы современный, гендерно равноправный вариант общего долга с военной и альтернативной службами", - цитирует слова Вальстрем информагентство Reuters.

По мнению Вальстрем, возможность призвать резервистов осенью прошлого года на усиление миграционной службы помогла бы стране справиться с большим наплывом беженцев с Ближнего Востока. Также призывники могли бы помогать ликвидировать последствия стихийных бедствий.

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Общая обязательная военная обязанность в Швеции была отменена в 2010 году, однако, согласно опросам, большинство избирателей хотели бы ее восстановления, отмечается в сообщении Reuters.