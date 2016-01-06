Генсек НАТО осудил КНДР за ядерные испытания и призвал полностью отказаться от ядерных программ

Соответствующее заявление генсека Альянса распространено в среду в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Испытание ядерного оружия, о котором сообщила Северная Корея, подрывает региональную и международную безопасность и является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Я осуждаю продолжение разработок Северной Кореей ядерного оружия, баллистических ракетных программ и ее пылкую и угрожающую риторику", - заявил он.

В этой связи Столтенберг призвал КНДР полностью выполнять свои международные обязательства.

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По его убеждению, Северная Корея "должна полностью отказаться от ядерного оружия и существующих ядерных программ и программ создания баллистических ракет" таким образом, чтобы это можно было проверить и чтобы этот процесс имел необратимый характер. "КНДР также должна участвовать в достоверных и подлинных переговорах по денуклеаризации", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, утром 6 января власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Как говорится в заявлении правительства страны, испытание прошло "согласно стратегическому курсу Трудовой партии Кореи". В результате КНДР «стала обладать самыми мощными ядерными силами сдерживания», подчеркивается в заявлении.

Министерство иностранных дел Украины распространило заявление, в котором подчеркивается, что в Украине глубоко обеспокоены заявлениями руководства КНДР о проведении 6 января 2016 года очередного испытания ядерного устройства.

«Украина как государство, которое добровольно отказалось от собственного ядерного арсенала и неуклонно придерживается принципов ядерного нераспространения, решительно осуждает такие действия КНДР. Считаем, что этот вопрос должен быть безотлагательно рассмотрен Советом безопасности ООН», - заявили в МИД.

Совет безопасности ООН сегодня проведет экстренную встречу в связи с испытанием водородной бомбы Пхеньяном.