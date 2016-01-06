МИД: Украина решительно осуждает ядерное испытание Северной Кореи

Украина решительно осуждает ядерные испытания Корейской Народно-Демократической Республики.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, текст которого передан УНИАН.

В документе подчеркивается, что в Украине глубоко обеспокоены заявлениями руководства КНДР о проведении 6 января 2016 года очередного испытания ядерного устройства. Упомянутый шаг Пхеньяна является грубым нарушением резолюций Совета безопасности ООН, может привести к дальнейшему значительному обострению сложной ситуации на Корейском полуострове, представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности, подчеркнули в ведомстве.

«Украина как государство, которое добровольно отказалось от собственного ядерного арсенала и неуклонно придерживается принципов ядерного нераспространения, решительно осуждает такие действия КНДР. Считаем, что этот вопрос должен быть безотлагательно рассмотрен Советом безопасности ООН», - заявили в МИД.

В Украине ожидают, что КНДР прекратит испытания ядерных устройств, будет придерживаться соответствующих резолюций Совета безопасности ООН и возобновит диалог с МАГАТЭ.

Также в МИД отметили, что проблематика нераспространения оружия массового уничтожения будет находиться в центре внимания Украины в период ее непостоянного членства в Совете безопасности ООН в 2016-2017 годах.

Как сообщалось, утром 6 января власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Как говорится в заявлении правительства страны, испытание состоялось «в соответствии со стратегическим курсом Трудовой партии Кореи». В результате КНДР стала обладать самыми мощными ядерными силами сдерживания», подчеркивается в заявлении.

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Совет безопасности ООН сегодня проведет экстренную встречу в связи с испытанием водородной бомбы Пхеньяном.