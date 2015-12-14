Меркель: Германия намерена уменьшать количество прибывающих в страну беженцев

Об этом канцлер Ангела Меркель заявила в интервью ZDF, передает Лента.ру.

По ее словам, правящая партия ХДС призывает к «существенному сокращению» притока лиц, претендующих на убежище.

Читайте такжеЕС создаст новую погранслужбу и береговую охрану

«Конечно, мы должны серьезно учесть беспокойство людей. Вот почему мы уменьшаем количество беженцев, которые к нам приезжают», — отметила она. При этом, по словам главы правительства, вводить какие-либо лимиты в явном виде власти не собираются.

Как сообщал УНИАН ранее, министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер не исключил, что в будущем Германия закроет границы для беженцев. Берлин также может принять решение о высылке части беженцев, уже приехавших в страну.