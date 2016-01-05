Меркель осудила массовые нападения на женщин в Кельне

Об этом сказал сегодня официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает ТАСС.

Как ранее стало известно, около 90 женщин обратились в правоохранительные органы с заявлениями о сексуальных домогательствах, которые в новогоднюю ночь произошли на площади перед главным железнодорожным вокзалом Кельна и близлежащих улицах. В городе созван кризисный штаб по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

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Как ранее сообщали в полиции, в нападениях, которые происходили в разное время и в разных местах, участвовали около 1 тыс. человек, преимущественно, люди "арабской или североафриканской наружности". По словам Зайберта, Меркель провела телефонный разговор с градоначальником Кельна Генриеттой Рекер и обсудила с ней складывающуюся ситуацию. "Федеральный канцлер высказала возмущение в связи с вызывающими отвращение нападениями и сексуальными домогательствами, которые требуют жесткого ответа правового государства", - заявил Зайберт.