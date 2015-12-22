В Москве новый фигурант "болотного дела" Непомнящих получил 2,5 года лишения свободы

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение присутствующие в зале суда встретили возгласами: "Фашизм!", "Позор!", "Россия без Путина!".

Непомнящих инкриминируют участие в так называемых массовых беспорядках, а также применении силы в отношении сотрудников МВД РФ на Болотной площади Москвы 6 мая 2012 года, перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина.

В ходе прений прокурор просил назначить Непомнящих 3,5 года реального заключения.

В процессе чтения приговора судья Кавешников перечислил плакаты, с которыми пришли манифестанты на Болотную площадь, произнеся: "Долой жуликов и воров", "Не пустим вора в Кремль", "Вова - отрекись от власти", "Долой продажное правосудие" и т.д.

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Непомнящих задержали 25 февраля 2015 года. Следствие просило отправить его под стражу, но судья Басманного суда Москвы Артур Карпов избрал ему домашний арест. Непомнящих обвинили в участии в массовых беспорядках и применении силы в отношении сотрудников полиции, а именно в том, что он якобы ударил несколько раз зонтиком полицейского, отчего тот получил "непреодолимые физические и моральные страдания". Все эти события связаны с подавленной ОМОНом протестной акцией в центре Москвы.

Как сообщал УНИАН, всего по "болотному делу" в качестве фигурантов проходят около 30 человек. Первые приговоры были вынесены в феврале и августе 2014 года. В среднем подсудимые оппозиционеры получили по 3,5 года лишения свободы. Многие уже вышли на свободу. Срок давности по делу составляет 9 лет. Задержания и аресты новых фигурантов продолжаются.