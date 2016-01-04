В России умер начальник ГРУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, в соболезновании президента РФ Владимира Путина, «коллеги и подчинённые знали его как настоящего боевого офицера, опытного и компетентного командира, человека большого мужества, истинного патриота. Уважали за профессионализм, твёрдость характера, честность и порядочность».

Сергун был назначен начальником ГРУ - заместителем начальника Генштаба ВС РФ 26 декабря 2011 года. Его предшественник Александр Шляхтуров был уволен в запас в связи с достижением предельного возраста нахождения на военной службе.

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31 августа 2012 года Сергуну было присвоено звание генерал-лейтенанта, а 21 февраля 2015 года - звание генерал-полковника.

Согласно биографии Сергуна на сайте Минобороны РФ, он родился 28 марта 1957 года, окончил Московское Суворовское военное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного совета РСФСР, Военную академию Советской армии и Военную академию Генштаба ВС РФ.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2015 года умер заместитель начальника штаба воздушно-десантных войск РФ генерал-майор Александр Шушукин, который командовал войсковой операцией РФ во время аннексии Крыма в 2014 году. На странице рязанских десантников в YouTube уточняется, что причиной смерти 52-летнего офицера стала остановка сердца.

Шушукин занимал должность заместителя начальника штаба воздушно-десантных войск РФ с 2013 года. До этого он более четырех лет возглавлял 4-ю российскую гвардейскую военную базу, которая дислоцируется в оккупированной Россией Южной Осетии.

16 мая 2014 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова. На допросе Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.