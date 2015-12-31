Силы Асада при поддержке авиации РФ пытаются расширить подконтрольные территории в трех провинциях Сирии - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что 28-29 декабря самолетами Су-34, Су-24М и Су-25СМ РФ произведен 121 вылет и нанесено 424 удара по объектам на территории Сирии (провинции Алеппо, Дейр Эз-Зор, Идлиб, Латакия, Дераа, Ракка, Хама и Хомс).

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Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям террористической группировки "Исламское государство".

Авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявлял, что Россия поддерживает режим президента Сирии, чтобы сохранить контроль над военно-морской базой в Латакии на побережье Средиземного моря.

Участники возглавляемой Соединенными Штатами коалиции в борьбе против боевиков "Исламского государства" в Ираке и Сирии неоднократно заявляли, что Асад должен уйти с должности, чтобы создать в Сирии переходный период.