Войска Асада вытеснили оппозиционные силы с военной базы на юге Сирии - СМИ

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на The Washington Post.

"Военная база находится на расстоянии около 90 км к югу от Дамаска, столицы Сирии, недалеко от границы с Иорданией. Сирийская армия потеряла контроль над базой в январе прошлого года. Кроме того, армии Сирии удалось взять под контроль несколько населенных пунктов и северную часть города Даръа, столицы провинции", - отмечается в сообщении.

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По словам директора Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека Рами Абдурахмана, возвращение базы и населенных пунктов в провинции Даръа "очень важно для усиления сил режима (президента Сирии Башара Асада - ред.)". Это связано с тем, что отныне правительственные силы контролируют дорогу, соединяющая Дамаск и Даръа.