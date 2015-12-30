При обстреле туристов у древней крепости в Дагестане один человек погиб, 12 ранены

Как сообщает РИА "Новости" один человек погиб, еще 12 получили ранения разной степени тяжести.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что нападение произошло вечером 29 декабря. По его словам, неизвестные со стороны леса открыли стрельбу по посетителям крепости, поднявшимся на площадку, чтобы посмотреть на ночной Дербент. Он добавил, что на месте происшествия найдены 67 гильз различного калибра.

В итоге 12 человек получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, один из них в больнице скончался. Уточняется, что погибший был пограничником. В правоохранительных органах региона рассказали, что среди группы посетителей крепости были двое военнослужащих погранслужбы. Республиканское Министерство здравоохранения сообщило, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще шесть человек - в состоянии средней тяжести, один пострадавший был прооперирован.

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Все пострадавшие находятся в Центральной городской больнице Дербента, им оказывается вся необходимая помощь. Также из Махачкалы в Дербент отправилась дополнительная бригада специалистов.