В США оправдали полицейских, которые застрелили подростка - BBC
Присяжные в американском штате Огайо оправдали двух белых офицеров полиции, которых обвиняли в убийстве 12-летнего подростка афроамериканца, в ноябре 2014 года.
Об этом сообщает BBC Украина.
Прокурор округа Тимати Макгинти заявил, что убийство Тамира Райса в Кливленде было, как он заявил, "ураганом человеческих ошибок", стечением негативных обстоятельств, и что признаков преступления в действиях полицейских нет.
Тамира Райса застрелили в момент, когда он размахивал игрушечным пистолетом на детской площадке.
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Ранее в октябре двf независимых эксперта пришли к такому же выводу о невиновности полицейского, который стрелял в подростка.
Семья Райс заявила, что недовольна выводами присяжных. Родственники убитого утверждают, что на видеозаписях видно: полицейские открыли огонь очень быстро после того, как они прибыли на место происшествия.
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Гибель Тамира Райса вызвало массовые протесты в Кливленде.