В США оправдали полицейских, которые застрелили подростка - BBC

Об этом сообщает BBC Украина.

Прокурор округа Тимати Макгинти заявил, что убийство Тамира Райса в Кливленде было, как он заявил, "ураганом человеческих ошибок", стечением негативных обстоятельств, и что признаков преступления в действиях полицейских нет.

Тамира Райса застрелили в момент, когда он размахивал игрушечным пистолетом на детской площадке.

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Ранее в октябре двf независимых эксперта пришли к такому же выводу о невиновности полицейского, который стрелял в подростка.

Семья Райс заявила, что недовольна выводами присяжных. Родственники убитого утверждают, что на видеозаписях видно: полицейские открыли огонь очень быстро после того, как они прибыли на место происшествия.

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Гибель Тамира Райса вызвало массовые протесты в Кливленде.