Анкара озвучила условие вывода турецких войск из Ирака
15:04, 28 декабря 2015Мир
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Ахмет Давутоглу сообщил о том, что турецкое правительство приняло решение сохранить военное присутствие в Северном Ираке до освобождения города Мосул от боевиков ИГИЛ.
REUTERS
По словам турецкого премьера, иракские войска показали свою несостоятельность бороться с ИГИЛ, пишет Европейская правда со ссылкой на Hurriyet Daily News.
"Отвечая на просьбу иракских властей, мы продолжаем обеспечивать подготовку и материально-техническую поддержку как бойцов курдского ополчения, так и местных добровольцев из Мосула", - сказал Давутоглу.
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По словам турецкого премьера, войска будут выведены из Ирака, когда Мосул будет освобожден от боевиков ИГИЛ.
"Мы будем оказывать помощь до освобождения Мосула", – добавил он.
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