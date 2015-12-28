Анкара озвучила условие вывода турецких войск из Ирака

По словам турецкого премьера, иракские войска показали свою несостоятельность бороться с ИГИЛ, пишет Европейская правда со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"Отвечая на просьбу иракских властей, мы продолжаем обеспечивать подготовку и материально-техническую поддержку как бойцов курдского ополчения, так и местных добровольцев из Мосула", - сказал Давутоглу.

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По словам турецкого премьера, войска будут выведены из Ирака, когда Мосул будет освобожден от боевиков ИГИЛ.

"Мы будем оказывать помощь до освобождения Мосула", – добавил он.