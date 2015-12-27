В России "с чувством достоинства" отвергают обвинения в атаке гражданских объектов в Сирии

"Я хочу с чувством достоинства сказать, что мои пилоты за все время нахождения там ни разу не промазали, ни разу не нанесли ударов по "запрещенным" объектам, так называемым "чувствительным местам" - это школы, больницы, мечети, другие святые места", - сказал он в эфире одного из российских телеканалов, сообщает ТАСС.

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По словам, Бондарева, операция в Сирии была тщательно продумана. "Мы подготовили летный состав, отработали взаимодействие и с местным сирийским руководством и с нашими разведорганами. Уточнили, где, кто находится: по каким районам можем работать, по каким надо очень осторожно", - подчеркнул он. "Благодаря этому, результаты вы сами видите", - отметил он.

Напомним, по данным Amnesty International, авиаудары ВВС России в Сирии с конца сентября унесли жизни, по меньшей мере, 200 мирных жителей и привели к масштабным и неоправданным разрушениям.