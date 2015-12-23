Amnesty: от авиаударов России в Сирии погибло не менее 200 мирных жителей

Об этом говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International, передает Би-би-си. Отчет, информация для которого собиралась дистанционно, основан на интервью с 16 очевидцами и врачами, а также правозащитными группами.

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Amnesty International проанализировала 25 авиаударов российских ВВС в пяти разных районах в период с 30 сентября по 29 ноября - в Хомсе, Хаме, Идлибе, Латакии и Алеппо.

В отчете Amnesty International выделяет 6 авиаударов, которые привели к десяткам мирных жертв, хотя никаких очевидных военных целей поблизости не было.

В частности, авиаудары пришлись на жилые дома, больницу, рынок и мечеть. Так, 29 ноября 49 мирных жителей погибли и еще больше пострадали, когда 3 снаряда упали на рынок в городе Ариха в провинции Идлиб.

Обнаруженные данные указывают на то, что Россия совершила серьезные нарушения международного гуманитарного права, считают в Amnesty.

В организации также обвиняют Россию в использовании неуправляемых авиабомб в густонаселенных районах и кассетных боеприпасов, которые по своей природе приводят к неизбирательным разрушениям.

Российские власти пока не комментировали обвинения, представленные в отчете правозащитников.

Кремль настаивает, что наносит авиаудары по позициям экстремистской группировки "Исламское государство" и другим боевикам-джихадистам.

Как сообщал УНИАН, Россия начала наносить авиаудары в Сирии 30 сентября, заявив, что действует по просьбе президента страны Башара Асада. Западные страны неоднократно обвиняли Россию в нанесении ударов не по позициям "Исламского государства", а по группам умеренной оппозиции Асаду, которые поддерживает Запад.